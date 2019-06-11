АвтоМир / Дороги

Две дороги в Псковской области отремонтируют в рамках «Приграничного сотрудничества»

В Псковской области рамках проекта «Приграничное сотрудничество» будет отремонтировано две дороги: Гверсонь-Крупп-Кулье в Печорском районе и дорога от Лавров в сторону международного пропускного пункта. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на встрече с журналистами, которая состоялась 26 июня.

«В этом году мы их доделать не успеем, там очень большой объем работ. Там буквально грунтовая дорога будет переделываться в полноценную асфальтобетонную», - рассказал Борис Елкин.

На ремонтируемых участках предусмотрена установка остановочных павильонов. Работы начнутся уже в этом году и перейдут в следующий. В ближайшее время стартуют конкурсные процедуры.