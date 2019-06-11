АвтоМир / Дороги

Улицу Леона Поземского в Пскове начнут реконструировать примерно за 350 миллионов рублей

В Пскове начнется первый этап реконструкции улицы Леона Поземского, в рамках объекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский"». Заказчиком выступает управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова.

Источник: «Яндекс.Карты»

Заявленная начальная цена в документации лота, появившегося 26 июня на сайте госзакупок, - 354467490 рублей. Средства на работы пойдут из федерального бюджета, предусмотрены в бюджете Пскова на 2019 год и плановый период 2020 года, по подпрограмме «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Псков»» муниципальной программы «Культура, в рамках сохранения культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков». Дата начала приема заявок на аукцион - 26 июня, окончания - 12 июля. Аукцион планируют провести 18 июля.

Первый этап работ включает в себя реконструкцию от Советского (Троицкого) моста до улицы Набат, с прилегающими участками.

На этом участке реконструируют тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями до границ размежеванных участков, пересечения и въезды во дворы. В перечне объектов, которые охватит работа: подход к Советскому мосту, Сквер у объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда» (Леона Поземского, 7), площадка перед ОКН федерального значения «Церковь Ильинская» (улица Волкова, 9а), примыкание с улицей Олега Кошевого (от ул. Л.Поземского до ул. Первомайской), улица Набат (от Леона Поземского до улицы Первомайской, проезд к районной поликлинике (улица Школьная, 24), улица Герцена (тротуары, обустройство велодорожек), набережная реки Псковы (от Советского моста до церкви Богоявления со Звонницей).

Предполагаемая площадь ремонтируемых тротуаров на Герцена - 1708 квадратных метров, а ремонтируемых стоянок - 356. Что касается благоустройства берега Псков, то площадь покрытия дорожек из песка (среднего мытого, обработанного вяжущим материалом) составит 2112,6 метров квадратных, устройство велодорожки из такого песка - 1173,9, покрытие из палубной доски - 3950, посев луговых трав - 38388,82, посадка кустарников - 380,5 погонных метров.

В рамках реконструкции на Леона Поземского, выполнят подготовительные работы, включающие установку знаков и дорожную разметку. Также - переустройство воздушных и кабельных линий электропередач, линий связи, наружных сетей водоснабжения. Планируются работы по защите существующих сетей газоснабжения, переустройство наружных сетей теплотрассы и хозяйственно-бытовой канализации. В техническом задании значится реконструкция сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

По документации, первый этап реконструкции должен завершиться до 1 декабря 2020 года.