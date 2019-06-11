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В Псковской области ограничили на 9 часов автомобильное движение по трассе «Р-23»

В Псковской области ограничили скорость автомобильного движения на участках трассы «Р-23» (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, на 32 километре (новое направление) с 08.00 до 17.00 действует ограничение скорости движения в оба направления: уборка наносного грунта из-под металлического барьерного ограждения (МБО). С 38 по 40 километр (развязка Романовская, новое направление) действует в это время аналогичное ограничение, из-за ремонта МБО. А на 158 - 179 километрах - такое же ограничение, потому что проводится ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (выборочно), активно реверсивное движение.