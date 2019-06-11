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Подрядчик не получит денег за разметку, нанесенную поверх ям на дороге Гверстонь – Крупп – Кулье

Подрядчик не получит денег за разметку, нанесенную поверх ям на дороге Гверстонь – Крупп – Кулье. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в организации «Убитые дороги».

«Утром 9 июня жители деревни Кулье очень удивились, увидев на дороге новую разметку, которую нанесли прямо по ямам. Причем, разметку нарисовали не прерывистую, а сплошную. Получилось так, что ширина дороги и состояние асфальта на ней не позволяет передвигаться, не нарушая ПДД», - сообщили в организации.



По данному факту депутат Госдумы Александр Васильев направил запрос в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области с просьбой пояснить, какая подрядная организация выполняла эти работы, в соответствии с какими нормативными документами подрядчик нарисовал разметку 1.1 на дороге с ямами и были ли оплачены данные работы.





Как выяснилось из ответа, подрядная организация по ведомости объемов работ должна была выполнить нанесение разметки только на участке км 26+793 - км 31+559, в районе деревни Киршино. Что касается остального участка, то было принято решение не наносить на нем разметку, так как его состояние в принципе не позволяет обеспечить качественное выполнение данных работ.



Подрядная организация, которой выступает ООО «Перекресток», нарисовала разметку на «убитой» дороге в Кулье без предварительного согласования с заказчиком - Печорским филиалом ГБУ ПО «Псковавтодор». «Объемы работ на указанном участке, некачественно выполненные подрядной организацией ООО "Перекресток", не будут приняты заказчиком к оплате», - сообщили в комитете.

По ремонту дороги Гверстонь – Крупп – Кулье запланированы следующие работы:

- в 2019 - 2020 - реализация 1 пускового комплекса проекта реконструкции на участке км 22+267 - км 28+882 протяженностью 6,61 5 км. Аукцион планируется разыграть в 3-м квартале 2019 года.

- в 2020 - 2021 - реализация 2 пускового комплекса проекта реконструкции на участке км 16+400 - км 22+267 протяженностью 5,867 км.

- в 2021 - 2022 - реализация объекта капитального ремонта на участке км 0+000 - км 16+400 протяженностью 16,4 км (проектно-изыскательские работы запланированы в 2019 - 2020 годах).