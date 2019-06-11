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В Завеличенской волости закончен ремонт участка дороги Борисовичи – Родина

В Завеличенской волости закончен ремонт участка дороги Борисовичи – Родина и укладывается новый асфальт на участке Наволок – Дворец. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

1 июля глава Псковского района Наталья Федорова и первый заместитель главы администрации района Владимир Кузь выехали на отремонтированный участок дороги в Завеличенской волости и поучаствовали в приемке выполненных работ. Специалисты дорожной отрасли сделали необходимое количество кернов уложенного асфальтового покрытия и, по предварительным замерам взятых проб, остались довольны качеством работ на данном участке дороги.

Затем, руководители районной администрации проехали на участок дороги в Наволок, где полным ходом идет укладка нового асфальта. Достаточно длинный участок дороги полностью отремонтирован и в ближайшее время здесь работы будут также завершены.