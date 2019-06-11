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В Стругокрасненском районе отремонтируют дорогу «Цапелька-Плюсса»

В Стругокрасненском районе отремонтируют 9,5 километров автомобильной дороги «Цапелька — Новоселье — Струги Красные — Плюсса». Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

На участке уже ведутся работы по снятию изношенных слоев асфальта. Подрядной организации предстоит уложить новое дорожное покрытие, отремонтировать водопропускные трубы и нанести дорожную термопластиковую разметку. Вдоль дороги на отремонтированных участках будут установлены новые автобусные павильоны.

Общая сумма проводимых работ — более 80 млн рублей. Средства на реализацию выделяются из федерального бюджета. Согласно контракту, завершить все работы планируется до 30 ноября 2019 года.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на улучшение дорожной инфраструктуры и его реализация запланирована до 2024 года. Особое внимание во время проведения всех предусмотренных проектом мероприятий уделяется профилактической работе, целью которой является создание качественных условий дорожного движения и уменьшение количества ДТП со смертельными исходами.

Отметим, в Псковской области в 2019 году в рамках национального проекта на проведение ремонтных дорожных работ запланировано финансирование в размере около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в псковскую агломерацию.