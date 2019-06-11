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Василий Осипов: Состояние дорог и дворов Псковской области с большой натяжкой можно оценить «удовлетворительно»

Состояние дорог и дворов Псковской области с большой натяжкой можно оценить «удовлетворительно». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН заместитель губернатора Псковской области по строительству и ЖКХ Василий Осипов.

По его словам, на данный момент чуть более 30 процентов дорог Псковской области соответствуют техническим регламентам. «К концу 2025 года должны выйти к 80%», - пояснил вице-губернатор.

«А в целом над состоянием улично-дорожной сети нам еще работать и работать. Состояние дорог и дворов с большой натяжкой можно оценить на «удовлетворительно», - резюмировал Василий Осипов. При этом, подчеркнул он, состояние дорог в том же соседнем Великом Новгороде несильно отличается от псковского региона.

«Радует, что есть у администрации Псковской области понимание проблемы, и, надеюсь, с каждым годом ситуация будет улучшаться», - заключил Василий Осипов.