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Подрядчик будет наращивать темпы ремонта улицы Юбилейной в Пскове

Подрядчик будет наращивать темпы ремонта улицы Юбилейной в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Он напомнил, что по контракту работы на участке улицы от Рижского проспекта до моста им. 50-летия Октября должны быть завершены до конца октября. «Первую часть сделали к Ганзе. Улица транзитная, поэтому перекрывать полностью ее нельзя. После Ганзы работы возобновлены и ведутся активно. Будем наращивать темпы», - отметил председатель комитета. По его словам, есть вопросы, но они решаются совместно с городскими властями.

Реконструкция улицы Юбилейной коснется участка протяженностью 2,5 км — это больше чем планировалось изначально. На нем будет заменено асфальтовое покрытие, уложен новый бортовой камень, сделаны тротуары и нанесена дорожная разметка. Кроме того, на улице установят дополнительный светофор и ликвидируют один пешеходный переход в целях безопасности дорожного движения.

«Сейчас погодные условия плохие для укладки асфальта. Надеюсь, на следующей неделе они улучшатся, и будем частично перекрывать улицу для ремонта», - добавил Борис Елкин. Также он выразил надежду, что после реконструкции улица Юбилейная «простоит» 8 лет. Между тем, вице-губернатор Псковской области Василий Осипов склоняется к тому, что этот период продлится не более 5 лет.