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Пересечение Инженерной и Индустриальной отремонтируют в Пскове за 120 млн рублей

Пересечение улиц Инженерная и Индустриальная улиц отремонтируют в Пскове за 120 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

«На пересечении улиц Инженерная и Индустриальная сделают нашумевший кусочек протяженностью 600 м с заменой основания, коммуникаций, асфальтового покрытия. Тротуары, зеленая зона — все будет восстановлено. Сделают ограждение, новую остановку», - перечислил Борис Елкин. По его словам, ремонт указанного участка с полной заменой основания обойдется в 120 млн рублей — в такую же сумму обойдется ремонт Юбилейной (2,5 км) без замены основания.

Также Борис Елкин анонсировал реконструкцию улицы Яна Фабрициуса в Пскове.