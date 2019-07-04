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Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Борисом Елкиным

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика», которая идет в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о развитии дорожного хозяйства Псковской области, плохих и хороших подрядчиках, ремонтах дорог в 2019 году, а также о судьбе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Вопросы Борису Елкину можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.