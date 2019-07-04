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Борис Елкин: График уборки дорог нужно создавать с учетом передвижений горожан

Подрядчикам нужно создавать график уборки города с учетом передвижения автомобилей горожан в рабочее и нерабочее время. Об этом в программе «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Обсуждая жалобы подрядчиков на то, что припаркованные вдоль дорог машины мешают уборке города, Борис Елкин отметил, что в городе есть много спальных, жилых районов, где практически не остается припаркованных машин в рабочее время.

Он также обратил внимание, что, если днем центр города перегружен, то после 19.00 практически везде становится свободно. «Нужно создавать графики уборки согласно передвижениям людей в рабочее и нерабочее время», - заявил Борис Елкин.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области отметил, что члены комитета совместно с представителями муниципалитета проводят еженедельное обследование улично-дорожной сети. «Представители комитета выезжают каждую неделю и составляют протоколы осмотра с претензиями, которые передаются подрядчикам», - рассказал Борис Елкин.