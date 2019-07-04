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По планам ремонт улицы Юбилейной в Пскове завершат к 15 октября

Подрядчики ждут нормальных погодных условий, чтобы продолжить дорожные работы на улице Юбилейной в Пскове. Об этом в программе «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

С его слов, при ремонте будет необходимо снять дорожное покрытие и фрезеровать, а организация таких работ в дождь грозит плохим качеством дороги.

Борис Елкин отметил, что, помимо замены дорожного покрытия, будет заменен и бортовой камень, а также обустроены тротуары. На участке дороги у Дома офицеров будет установлена ливневая канализация.

«Работы на Юбилейной много. Контракт у нас заключен до 15 октября», - заявил Борис Елкин и сообщил, что ремонтные работы должны быть завершены к этому моменту.