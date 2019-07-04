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АвтоМир / Дороги

Борис Елкин: Состояние Ольгинского моста в Пскове - неудовлетворительное

09.07.2019 15:03|ПсковКомментариев: 0

На данный момент состояние Ольгинского моста в Пскове можно оценивать как неудовлетворительное, рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире программы «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Однако он отметил, что, по оценкам экспертов, состояние моста не драматично. «Мост точно не рухнет, но его нужно делать», - заявил Борис Елкин.

Он также напомнил, что мост давно не реконструировался, поэтому на данный момент мостовое полотно под асфальтом разрушено, гидроизоляция повреждена. «В этом году будет проводиться обследование моста, только тогда станет ясно, что нужно делать: капитальный ремонт или реконструкцию», - рассказал Борис Елкин. Он обратил внимание на то, что ремонт Ольгинского моста - это очень капиталоемкий проект, и начать ремонт объекта можно будет только через пару лет.

«Граждане часто обращаются с просьбами расширить этот мост, но нужно понимать, что это исторический центр города, охранная зона, и расширить его, к сожалению, не удастся», - заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Однако заверил, что уже в этом году комитет постарается начать делать проект по его ремонту. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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