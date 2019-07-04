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По требованию прокуратуры понижен уровень бортового камня на пешеходном переходе на ул. Советской в Пскове

Прокуратура города Пскова по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, вопреки требованиям закона о социальной защите инвалидов на пешеходном переходе у дома №40 по ул. Советской в Пскове не было выполнено понижение уровня бортового камня, в связи с чем ограничены права маломобильных групп населения на доступную среду.

Прокурором города в адрес главы администрации г.Пскова внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, выполнены работы по обустройству пешеходного перехода, он приведен в нормативное состояние.