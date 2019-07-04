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В Псковской области продолжается капремонт участков автодороги Р-23

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» продолжает капитальный ремонт двух участков федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель – граница с Республикой Беларусь в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на участке с 211 по 245-й километр в первые дни июля подрядная организация выполняла устройство объездов вблизи новых выемок, устройство ровиков уширения, фрезерование существующего покрытия и устройство верхнего слоя основания из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Данный объект переходящий – работы на нем начались в 2018, а завершатся в 2020 году.

К капремонту 40-километрового участка федеральной трассы Р-23 с 428 по 468-й километр дорожники приступили в текущем году, после заключения контракта в мае. На сегодняшний день на объекте уже развернуты основные строительно-монтажные работы – продолжается фрезерование существующего покрытия, ведется замена слабых грунтов основания с укладкой геотекстильных материалов, а также устройство подстилающего слоя из песка и нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. Ввод в эксплуатацию данного участка планируется в 2021 году.

Напомним, в рамках капитального ремонта на участках для удобства пешеходов будут обустроены тротуары, установлены новые автопавильоны на остановках, смонтировано наружное освещение в черте населенных пунктов. В целях повышения безопасности предусмотрен монтаж барьерного ограждения, сигнальных столбиков, сигнальных пешеходных светофоров на наземных переходах и дорожных знаков на Г-образных опорах.

В период ремонтных работ на участках федеральной дороги выборочно вводится реверсивное движение и ограничение скорости. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает автомобилистов с пониманием отнестись к ограничениям, соблюдать требования временных дорожных знаков и выбирать безопасный скоростной режим.