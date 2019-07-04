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До 19 августа в Пскове отремонтируют три дворовые территории

Администрация Пскова объявила аукцион на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий у домов №28 по улице Р. Люксембург, № 16 по улице Труда и №20 по улице Стахановской в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает сообщество «Убитые дороги Пскова».

Срок выполнения работ - до 19 августа 2019 года.

Начальная (максимальная) цена контракта – 5,4 млн рублей. Аукцион состоится 19 июля.

Техническим заданием во дворе дома №28 по улице Р. Люксембург предусмотрены снос и выкорчевка деревьев, ремонт дворовых проездов и оборудование автомобильных парковок из асфальтобетонной смеси, установка бортовых камней, восстановление газонов.

Двор дома №16 по улице Труда тоже ждет снос и выкорчевка деревьев, а также регулирование высотного положения крышек колодцев, ремонт дворовых проездов и оборудование автомобильных парковок из асфальтобетонной смеси, ремонт тротуаров из асфальтобетонной смеси, замена бортовых камней, устройство искусственных дорожных неровностей из асфальтобетонной смеси с установкой дорожных знаков.

Примерно такой же список работ предусмотрен и для двора дома №20 по улице Стахановской.

Гарантийный срок устранения дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет 4 года с даты подписания акта приемочной комиссии.