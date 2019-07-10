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В Дедовичском районе идет ремонт автодороги «Красные Горки - Бакач»

В Дедовичском районе ведутся активные работы по ремонту участка автомобильной дороги «Красные Горки-Бакач» протяженностью 4 км. Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

На участке уже идет фрезерование изношенных слоев асфальта и укладка нового дорожного покрытия. Подрядной организации ОА «Буер» предстоит также восстановить обочины и нанести дорожную термопластиковую разметку.

Общая сумма проводимых работ-около 29 млн рублей.

«Дорожные работы на этом участке идут с опережением графика», - заметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию. Кроме того, в целях повышения безопасности на дорогах Псковской области будут установлены 50 новых стационарных комплексов автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима движения автомобилей и ПДД.