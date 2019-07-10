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Возле подъезда ямы глубиной в автомобильное колесо - псковичка пожаловалась губернатору на состояние дороги на Труда, 35

Будет ли отремонтирована дорога рядом с домом 35 по улице Труда? Такой вопрос задает псковичка на сайте губернатора Псковской области.

В настоящее время идет ремонт дорожного покрытия на улице Белинского. По словам псковички, еще осенью 2018 года было снято асфальтовое покрытие возле магазинов по улице Белинского, «выдраны бордюры и спецтехникой раздолбан въезд во двор. Осень, зиму, весну жильцы близлежащих домов были вынуждены добираться домой по грязи, сломанному асфальту, кучам мусора, обходя все это по проезжей автомобильной части. С колясками было невозможно пройти».

В обращении отмечается, что в данный момент ремонт возобновили, дорожные работы идут полных ходом. Псковичка обращает внимание губернатора на то, что до ремонта асфальт на Белинского был в приемлемом состоянии, а дорожное покрытие на соседней Труда, 35 оставляет желать лучшего, а ремонт не производится.

«Во дворе дома торчат металлические штыри из бордюров при входе на детскую площадку по всему периметру. Возле подъезда ямы глубиной в автомобильное колесо, засыпанные землёй. Со стороны тротуара, в дождь стоит огромная лужа, которую люди, идущие с автобусной остановки, вынуждены обходить по проезжей части с движущимися по ней автомобилями», - жалуется главе региона псковичка.