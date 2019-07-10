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Напоминающие надписи появятся в Пскове на тротуарах вблизи пешеходных переходов

Псковское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и активисты партийного проекта «Безопасные дороги» 17 июля, в День рисунка, на асфальте нанесут напоминающие надписи на тротуары вблизи пешеходных переходов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, надписи станут призывом к пешеходам внимательнее относиться к такому обычному делу как переход через дорогу.

Акция будет сопровождаться раздачей листовок о правилах передвижения пешеходов. К акции привлечены сотрудники ГИБДД. На асфальт будут нанесены четыре вида надписей «сними наушники», «возьми ребенка за руку», «посмотри по сторонам», «улыбнись водителю». Планируется, что в общей сложности порядка 20 рисунков появятся у пешеходных переходов на улицах Ипподромная, Труда и Октябрьском проспекте.