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ФКУ Упрдор «Северо-Запад» опровергло мнение читателя ПЛН об отсутствии дорог в России

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» опровергло информацию, изложенную вчера, 15 июля, в интерактиве «Дорог в России не может быть априори» на сайте Псковской Ленты Новостей.

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ФКУ Упрдор «Северо-Запад» счел необходимым разъяснить, что в 2014 году на участке с 201 по 226 км федеральной дороги Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков выполнялся текущий ремонт, в рамках которого работ по замене водопропускных труб на указанном участке предусмотрено не было. Все работы на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них (в том числе на водопропускных трубах) выполняются по результатам проведенной диагностики, данных анализа аварийности, с учетом установленных приказом Минтранса РФ периодичности и межремонтных сроков выполнения работ. Реализация программы работ осуществляется в объеме доведенного финансирования.

Капитальный ремонт девяти (а не 40, как сообщается на сайте ПЛН) водопропускных труб на км 202, км 205+201, км 205+826, км 206, км 211, км 212, км 218, км 219, км 220 автодороги Р-56 осуществляется именно на основании диагностики состояния данных искусственных сооружений, в ходе проведения которой, были выявлены дефекты, влияющие на обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта, такие как: просадка звеньев труб, раскрытие швов между звеньями труб, отсутствие откосных стенок, провалы грунта в тело труб, недостаточное отверстие по эксплуатационным характеристикам для пропуска воды.

«»Несвоевременное устранение данных дефектов может повлечь за собой разрушение асфальтобетонного покрытия, тела насыпи автомобильной дороги, размывы откосов насыпи дороги, что в дальнейшем может привести к полной остановке дорожного движения на участке федеральной трассы», - подчеркнули в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По итогам капремонта данных труб асфальтобетонное покрытие на участках дороги Р-56 будет полностью восстановлено.

В текущем квартале планируется приступить к капремонту еще 10 водопропускных труб на км 145, 173, 176, 177, 179 (2 трубы), 185, 186, 193, 195 дороги Р-56. Работы завершатся в 2020 году.