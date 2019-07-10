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АвтоМир / Дороги

В Печорском районе ремонтируется участок автодороги «Сенно - Новый Изборск - Печки»

17.07.2019 19:16|ПсковКомментариев: 0

В Печорском районе приступили к ремонту участка автодороги «Сенно - Новый Изборск - Печки» протяженностью 3,6 км. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

В ходе ремонта будет устроено новое асфальтобетонное покрытие, восстановлены обочины, нанесена новая дорожная разметка термопластиком.

На проведение дорожных работ на этом участке будет направлено около 30 млн рублей из средств федерального бюджета.

Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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