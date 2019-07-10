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Основание на подходах к мосту через ручей Синий на трассе Р-23 в Псковской области укрепят с помощью 116 свай

Укрепление земляного полотна на подходах к мосту через ручей Синий на 514-м км федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Невельском районе Псковской области будет выполнено путем устройства 116 свай. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«На подходах к мосту через ручей Синий со временем образовались большие просадки земляного полотна. В связи с этим принято инженерно-техническое решение – забить на подходах сваи, объединить их монолитной плитой и заменить дорожную одежду. На сегодняшний день подрядной организацией выполнено погружение 54 свай из 116, эта работа продолжается. Одновременно специалисты разбирают основание дорожной одежды и шкафную стенку, - пояснил заместитель начальника – директор филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в Пскове Владимир Чернуха.

Напомним, на федеральной дороге Р-23 продолжается ремонт еще трех мостовых сооружений в Псковском, Опочецком и Пустошкинском районах. На 400-м километре завершаются работы по устройству укрепления конусов моста через реку Великая, параллельно идет ремонт балок пролетного строения на правой стороне, обработка арматуры антикоррозийным составом. На втором мосту через Великую, на 455-м километре, на правой стороне уже залита монолитная плита усиления пролетного строения, готовится основание под переходные плиты. В ближайшее время подрядчик приступит к устройству тротуаров и переходных плит.

На правой половине моста через реку Кебь на 245-м километре трассы Р-23 работы завершены. Сейчас основные силы дорожников сосредоточены на левой половине (направление на Псков). Выполняется пескоструйная очистка плит пролетного строения и устройство новых шкафных стенок.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминает автовладельцам о том, что на участках работ организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 50 км/ч. Во избежание ДТП при проезде участков водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать требования временных дорожных знаков.