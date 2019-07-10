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На Гдовской трассе ведется фрезерование дорожного покрытия

На участке трассы «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье» рабочие начали фрезеровать дорожное покрытие. Подрядчиком на объекте является компания «Буер», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего в этом году будет отремонтировано около 25 километров автомобильной дороги.

Общая сумма контракта составляет больше 240 млн рублей. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить ремонт подрядчик должен до 31 октября.

Отметим, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию.

Кроме того, в целях повышения безопасности на дорогах Псковской области будут установлены новые стационарные комплексы автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима движения автомобилей и ПДД.