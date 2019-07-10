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В ходе обследования участков дорог в Великих Луках установлены нарушения

В связи с поступившими в прокуратуру города обращениями граждан о нарушениях требований законодательства о безопасности дорожного движения, прокуратурой города с привлечением сотрудника ОГИБДД полиции ОМВД России по городу Великие Луки осуществлен выезд на указанные в обращениях участки дорог.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе обследования участков дорог установлены нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, выразившиеся в наличии дефектов дорожного покрытия. Так же установлено, что на пересечениях улиц Киевский тупик и Лаврино; Киевский тупик и улица Новгородская; Киевский тупик с улицей Заводская; Киевский тупик с улицей Мирная города Великие Луки отсутствуют знаки приоритета, предусмотренные.

В связи с выявленными нарушениями закона в адрес главы администрации города Великие Луки внесено представление об устранении выявленных нарушениях и привлечении виновных лиц к административной ответственности.