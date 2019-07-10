АвтоМир / Дороги

Опасный мост через реку в Порховском районе обнаружила прокуратура

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения администрацией сельского поселения «Дубровенская волость» требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на автомобильной дороге от деревни Хохловы Горки до деревни Шилы Порховского района имеется мостовое сооружение через реку «Гусина» длинной 8 метров, не обустроенное удерживающими дорожными ограждениями, что не соответствует пункту 8.1.2 ГОСТ Р 52289-2004 и угрожает безопасности дорожного движения.

Кроме того, на указанной автомобильной дороге имеются многочисленные выбоины, что является нарушением пунктов 5.2.4, 5.3.1 ГОСТ Р 50597-2017.

В этой связи прокурором района в адрес главы сельского поселения «Дубровенская волость» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.