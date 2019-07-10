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Больше 400 человек привлечено к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения по фотографиям, присланным в ГИБДД Пскова

Больше 400 человек привлечено к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения по фотографиям, присланным в ГИБДД Пскова. Об этом рассказал начальник ОГИБДД по г. Пскову Владимир Папорт 25 июля на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

В ответ на реплику одного из приглашенных участников заседания о том что ГИБДД не реагирует на жалобы, Владимир Папорт сообщил что с начала года в ГИБДД поступило 635 обращений жителей Пскова. Из 425 обращений о нарушениях ПДД по 400 привлечены к административной ответственности.

Владимир Папорт добавил, что 151 обращение написал один человек. От него немного отстал второй, написавший немногим менее ста обращений.