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АвтоМир / Дороги

Освещение на дороге Р-56 в десяти населенных пунктах Псковской области заработает до конца года

26.07.2019 15:46|ПсковКомментариев: 0

До конца 2019 года ФКУ Упрдор «Северо-Запад» смонтирует линии искусственного электроосвещения общей протяженностью 10,268 км в черте десяти населенных пунктов Псковской области на федеральной автодороге Р-56 Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в настоящее время работы по обустройству искусственного освещения ведутся полным ходом в деревнях Турицы, Туготино, Печково, Болоты, Подсевы, Луг Порховского района, деревнях Локоть, Подберезье, Ивахново, Виделебье Псковского района.

Стоит отметить, что работа оборудования будет регулироваться с помощью автоматизированной системы. Такая система позволяет управлять работой наружного освещения по заданному регламенту, контролировать параметры энергопотребления в режиме онлайн, оперативно получать уведомления об аварийных ситуациях, корректировать график включения и отключения светильников. В целом искусственное освещение участков дорог в черте населенных пунктов позволит повысить уровень безопасности, значительно улучшит обзор водителей и пешеходов в темное время суток.

Добавим, монтаж еще 68 км линий искусственного освещения в Псковской области продолжается на автодорогах М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой (в населенных пунктах Кресты, Кунья, Федодориха, Михальки, Булынино, Торчилово, Брагино, Пожары, Молоди, Зажогино, Севостьяново, Максимово, Пустошка, Боконово) и Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь (в населенных пунктах Новгородка, Ременниково, Клиново, Исса, Барабаны, Опочка, Гривы, Аристово, Звоны, Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово, Кисели, Алоль, Холюны, Заречье, Красово, Пустошка, Заболотно, Линец, Руда, Жуково, Бегуново). Работы на этих автодорогах завершатся в 2020 году. В настоящее время подрядные организации выполняют работы по бурению котлованов, монтажу закладных деталей и бетонированию в деревнях Гривы и Аристово.

Источник: Псковская Лента Новостей
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