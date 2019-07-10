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АвтоМир / Дороги

Упрдор «Северо-Запад» сообщил жителям Псковской области о дорожных работах на трассе Р-23

29.07.2019 08:00|ПсковКомментариев: 0

На трассе «Р-23», Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия идут дорожные работы. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 июля на 40-м километре (новое направление) -  ограничение скорости движения в оба направления, с 08.00 до 17.00, из-за очистки водоотводных лотков по осевой и краевой.

Кроме того, в эти часы на 43-м километре (новое направление) тоже ограничат скорость движения в оба направления: будет механизированная осевая очистка. А на 158 - 179 километрах - все то же, но будет активно реверсивное движение. Причина - ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия (выборочно).

Теги: #ремонт дорог #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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