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АвтоМир / Дороги

ОНФ призывает чиновников внимательнее следить за качеством новой дорожной разметки

31.07.2019 11:31|ПсковКомментариев: 0

Во время рейдов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в 2019 году его участники фиксировали не только состояние дорожного покрытия, но и производили замеры качества дорожной разметки. Измерения показали – даже недавно нанесенная разметка может не соответствовать нормативным требованиям, хотя от этого зависит безопасность на дороге. Эксперты ОНФ рекомендуют муниципальным и региональным заказчикам работ по нанесению разметки уделить особое внимание ее качеству и содержанию. Также представители Народного фронта предлагают ГИБДД в регионах иметь в своем арсенале специальные измерительные приборы, чтобы своевременно выявлять низкое качество разметки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

В 2019 году рейды проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» прошли уже в 39 российских регионах. Во время инспекций активисты проекта обращают внимание не только на качество дорожного покрытия, но и уделяют внимание вопросам организации безопасности дорожного движения, обустройству пешеходных переходов, тротуаров, велодорожек и качеству дорожной разметки.

Согласно прошлогоднему отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, из-за плохого состояния дорог происходит каждое третье (37,1%) дорожно-транспортное происшествие, причем более 58% из них связаны с разметкой, которая плохо видна.

Причины плохого состояния разметки могут быть разными: некачественная краска, нарушение технологии нанесения разметки, быстрая стираемость покрытия, отсутствие должного контроля за службами по уборке улиц. В каждом случае необходимо разбираться отдельно.

Качество дорожной разметки измеряют с помощью специальных приборов. Например, инспекторы «Дорожной инспекции ОНФ» производили замеры с помощью ретрорефлектометра. В связи с тем, что устройство стоит дорого, не каждый муниципалитет спешит его приобрести. А потому зачастую работы по нанесению разметки принимаются как есть – визуально нанесенные линии видны, а значит работа выполнена, считают заказчики работ. Однако, как показали замеры, в большинстве случаев такая разметка не дотягивает до норматива.

Основной аргумент чиновников обычно такой: «Разметка будет нанесена при благоприятных условиях в ближайшее время». И несмотря на то, что разметка на дорогах должна быть видна круглогодично, практически во всех населенных пунктах с ней есть определенные проблемы. Отдельно стоит выделить лишь некоторые города. Белгород – здесь замечаний к качеству разметки у инспекторов ОНФ не было. Она есть даже на небольших второстепенных улицах. По сравнению с прошлыми инспекциями стали уделять больше внимания к разметке в Перми, Твери, Краснодаре, Чебоксарах. В Нижнем Новгороде разметки много, но на пешеходных переходах она зачастую затерта и нуждается в обновлении. Ночью в дождь нижегородская разметка плохо светится и становится не белой, а скорее темно-серой, чего не скажешь о Ставрополе, где она оказалась ослепительно белой.

Черную разметку инспекторы обнаружили в Севастополе и Симферополе. Причем если ее помыть с шампунем, то цвет снова становится белым. И здесь уже есть вопросы к службам по уборке города. Другой фактор, влияющий на качество разметки – грязь и песок на разделительной полосе, как, например, в Волгограде.

Мало разметки оказалось в Великом Новгороде, Вологде, Кирове, Пензе, Калуге, Туле, Ижевске, Ярославле, Уфе. Примечательно, что в Уфе разметку стали наносить на следующий день после проведения инспекции.

Еще хуже, когда разметки нет не только на дороге, но и на пешеходном переходе, особенно вблизи школьных учреждений. В этом плане отличился Оренбург. В Курске инспекторы даже не стали доставать прибор для измерения разметки – измерять было нечего. Отсутствие разметки здесь приводит к тому, что движение автомобилей по городу является хаотичным и опасным.

В Брянске чиновники не видят смысла наносить разметку на участки дорог, на которых запланирован ремонт, а так как ремонтных работ проводится много, то и разметки в городе очень мало. А вот в Тамбове наоборот, разметка в городе заметна, но она быстро стирается, потому что нанесена краской, а не пластиком.

Нередки случаи, когда на улицах отсутствует не только разметка, но и освещение. Все это в совокупности делает участки дорог еще опаснее.

Отдельно стоит обратить внимание не только на качество нанесенной разметки, но и на проектное решение. Недавний случай – трасса «Воронеж - Нововоронеж». Там нанесли сплошную разметку, которая не позволяет совершить обгон на протяжении более чем 30 км. Это сделано для снижения аварийности на участке, но в итоге привело к тому, что автомобилисты по-прежнему выезжают на встречную полосу для обгона и заезжают на обочину, но теперь с нарушением ПДД. Выполненная работа противоречит цели «майского указа» президента о снижении смертности на дорогах.

«Работу подрядных организаций, которые занимаются нанесением разметки, обязательно нужно контролировать. И кому, если не заказчикам работ, надо это делать? Это в их же интересах. На этапе приемки выполненных работ можно привлечь специалистов с необходимым оборудованием или же для контроля показателей разметки самим закупить соответствующие приборы», – подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Он добавил, что необходимо уделять внимание не только качеству свежей разметки, но и вопросам ее содержания, то есть контролировать работу коммунальных служб, а также проводить периодические замеры качественных характеристик разметки и выявлять участки, где она требует обновления.

«Нельзя забывать о том, что состояние разметки напрямую влияет на безопасность дорожного движения, а значит и начинать работы по нанесению разметки надо заблаговременно, а не откладывать на конец лета, или на непредсказуемую осень», – отметил Васильев.

Теги: #дороги #ОНФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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