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Михаил Ведерников поручил заранее начать подготовку дорожных контрактов на следующий год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросам дорожного ремонта. В нем приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, директор Псковавтодора Владимир Шаляев и руководитель службы по надзору за подрядными организациями в Псковавтодоре Михаил Пашков.

Открывая заседание, глава региона поинтересовался объемом заключенных контрактов по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и темпом текущих дорожных ремонтов как в Псковской агломерации, так и на территории других муниципальных образований. Борис Елкин сообщил, что конкурсные процедуры по всем запланированным к ремонту объектам завершены, сейчас идут торги по тем участкам дорог, которые будут приведены в порядок на сэкономленные средства. Так, например, после проведения аукционов по Пскову экономия составила более 11 млн рублей. Средства планируется направить на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской, а также на реализацию дополнительных мер безопасности на улице Юбилейной в Пскове.

Еще около 60 млн рублей удалось сэкономить по национальному проекту за счет аукционов по региональной сети. Средства будут направлены на нанесение разметки и ремонт участков дорог Лудони - Павы - Боровичи и Опочки. Кроме того, заметил Борис Елкин, еще порядка 150 млн рублей удалось сэкономить на аукционах, которые проводились за счет регионального бюджета.

Глава региона обратил внимание, что к формированию перечня новых объектов дорожного ремонта необходимо подойти внимательно, с учетом обращений и пожеланий граждан. «Есть иногда небольшие по протяженности и объему средств объекты, но очень значимые для людей. Нужно в ручном режиме все внимательно посмотреть, проработать», - сказал он.

В целом, отметил Борис Елкин, ремонтные работы ведутся активно, и на ряде участков уже завершены. В Островском районе три участка городских автодорог уже приняты. Часть запланированных дорог отремонтирована и в Пскове. В Палкинском районе тоже готовы к назначению приемочной комиссии. «Почти на всех участках пробы материалов, которые берет Псковавтодор, положительные», - отметил он.

Губернатор Михаил Ведерников также обратил внимание, что необходимо заранее провести работу по подготовке контрактов на следующий год. «Это позволит подрядчикам спланировать работу и быстрее выйти на объекты с началом дорожного сезона. А от того, насколько быстро мы будем двигаться в этом вопросе, будет зависеть оперативность получения из федерального бюджета дополнительных средств. Состояние наших дорог вы прекрасно знаете, и каждая копейка в этом направлении - это определенное количество приведенных в порядок улиц», - заметил он.

Речь шла и о разработке более долгосрочного контракта по содержанию дорожной сети. Владимир Шаляев предложил заключать с подрядчиками конкурсы не на два года, как это было раньше, а на три, чтобы те могли планировать свою работу, в том числе и приобретение необходимой техники в лизинг. Михаил Ведерников поручил к следующему заседанию подготовить детальные предложения, подчеркнув, что в документах должны быть максимально четко прописаны все гарантийные обязательства, качество и виды материалов, виды ремонтов и др. «Это позволит подрядчикам изначально понимать, что от них требуется, и иметь возможность заранее сопоставлять свои силы», - заключил губернатор.

Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию. В общей сложности объем дорожного фонда Псковской области на 2019 год составляет более 6 млрд рублей.