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Александр Братчиков: Псковские дороги - наша боль

Псковские дороги - наша боль. Об этом заявил сегодня, 7 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) глава администрации города Александр Братчиков.

В этом году по поручению губернатора Псковской области было уделено колоссальное внимание гарантийному ремонту городских дорог. Отметим, что на данный момент 54 дороги подлежат гарантийному ремонту.

Александр Братчиков сообщил, что, в основном, все замечания по гарантийному ремонту подрядчиками устраняются.

Глава городской администрации подчеркнул, что в 2019 году ремонту дорог уделяется особое внимание, часть дорог была приведена в нормативное состояние, к примеру, дорожное покрытие на улице Паровозной. Капитальный ремонт дороги в данный момент идет на улице Юбилейной. По словам Братчикова, очень много обращений и жалоб на неудовлетворительное состояние покрытия поступало как в городские, так и в региональные структуры. Ремонт запланирован до моста 50-летия Октября со всеми съездами, также подрядчики отремонтируют площадь у Дома офицеров и въезд к улице Маргелова. Что немаловажно, будет налажен отвод воды с дорожного полотна, что является одним из основных факторов строительства дороги.

«Юбилейная преобразится», - заверил Александр Братчиков.