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На улице Труда у Сквера Народовластия появится круговое движение

В Пскове на улице Труда вблизи Сквера Народовластия могут организовать круговое движение. Об этом заявил сегодня, 7 августа, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) глава администрации города Александр Братчиков.

Наименование «Сквер Народовластия» присвоено парковой зоне в границах улиц Леона Поземского, Труда и Волкова в Пскове.

Ранее сообщалось, что планируется изменение схемы движения вокруг церкви Козьмы и Дамиана. Вокруг храма организуют пешеходную зону, а транспорт пустят через пустырь на перекрестке улиц Труда и Леона Поземского.

Также сити-менеджер поделился планами о ремонте дороги на улице Яна Фабрициуса, по его словам, там предусмотрен двухлетний контракт с перекладкой сетей. В перспективе ремонта - пересечение улиц Инженерной с Индустриальной.

Что касается ремонтных работ на улице Поземского, Александр Братчиков посетовал, что три раза разыгрывали аукцион на ремонт дорожного покрытия на этой улице, но подрядчики не привлекаются. «Контракт интересный и большой, там предусмотрена замена канализационных сетей, нужно будет частично перекрывать улицу Поземского», - прокомментировал глава городской администрации и добавил, что, возможно, подрядчики опасаются масштабных работ.

Отметим, что у властей в планах все же реконструировать улицу Леона Поземского до конца 2020 года.