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Борис Елкин проконтролировал ход дорожных работ в Пушкиногорском районе

Ход ремонтных работ в Пушкиногорском районе проконтролировал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в среду, 7 августа, во время рабочей поездки в муниципалитет. Вместе с ним дорожные объекты объехали глава муниципалитета Александр Баранов и и.о. директора «Псковавтодора» Владимир Шаляев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Осмотр начали с центрального въезда в Пушкинские Горы. Километровый участок дороги был отремонтирован вне плана по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 450-летию со дня основания Святогорского монастыря. Глава района Александр Баранов отметил, что дорожники качественно выполнили работу, и теперь жителям и гостям удобнее заезжать в поселок.

Следующими объектами стали улицы Заозерная и Молодых Патриотов. По ним проходит большой поток большегрузных машин, но состояние дорожного полотна оценивается экспертами как неудовлетворительное. Ремонт участка длиной 1,2 км планируется выполнить в этом году в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети. Специалисты уже произвели замену коммуникаций, после чего пушкиногорский и бежаницкий филиалы «Псковавтодора» приступили к подготовительным работам по замене асфальта. Ремонт планируется выполнить в ближайшие две недели.

Также руководители оценили качество работ на улице Льнозаводской. Объект переходящий. На участке протяженностью более 600 метров уже уложен новый асфальт, и восстановлена автобусная остановка.

«Большая часть дорожного полотна была сделана в прошлом году, запланированный на этот год объем работ также выполнен. В ближайшее время состоится приемка участка дороги. На этой улице у нас располагается детский сад, также по ней проходит маршрут поселкового автобуса. Жители прилегающих домов уже благодарят за ремонт, а молодые мамы с колясками отмечают, что теперь здесь стало намного комфортнее передвигаться», — заметил Александр Баранов.

Самый крупный объект, который предстоит привести в порядок в этом году, — участок дороги «Пушкинские Горы — Локня» протяженностью 13 км. Ремонт будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», стоимость работ — более 130 млн рублей.

Владимир Шаляев доложил Борису Елкину, что сейчас проводятся подготовительные работы, выполняется обрезка деревьев и выравнивание обочины. В планах подрядчика — замена водопропускных труб, очистка полосы отвода, фрезеровка дорожного покрытия, укладка нового асфальта и нанесение разметки.

«Дорожников ждет большой объем работ, который они должны выполнить до конца октября. Приемка будет осуществляться не только с участием специалистов Комитета по транспорту и дорожному хозяйству, но и общественников. Качество выполненных работ оценит специализированная дорожная лаборатория», — подчеркнул Борис Елкин.

Глава района Александр Баранов в свою очередь добавил, что администрация муниципалитета продолжит контролировать ход ремонтных работ и график их выполнения в ежедневном режиме.