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Проверка светофора Рижский - Юбилейная в Пскове показала, что сбоев в работе нет

Проверка светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове показала, что сбоев в работе нет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор ООО «Псковтранссигнал» Павел Тарасенко.

Информация обо всех сбоях в работе светофоров поступает своевременно из дежурной части УМВД, городской службы 055 и по другим каналам, подчеркнул он.

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Произошедший 7 августа сбой в работе светофора на перекрестке Инженерная - Индустриальная в Пскове связан с большим сроком работы контроллера. Электронная «начинка» светофора не менялась с 1980-х. На сегодняшний день это один из самых «древних» светофоров.

П. Тарасенко напомнил, что сейчас в Пскове планируется реконструкция перекрестка Инженерная - Индустриальная, будет проводиться замена светофоров.

Как сообщалось ранее, по словам очевидцев, сбой в работе светофоров стал причиной аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной.