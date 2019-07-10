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Областные власти и общественники провели приемку городских дорог, отремонтированных по нацпроекту БКАД

В Пскове в пятницу, 9 августа, прошла приемка улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда, которые были отремонтированы в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), сообщили ПЛН в пресс-службе администрации региона.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, представители Управления городского хозяйства, Псковавтодора, сотрудники ГИБДД и общественники — представители движения «Убитые дороги».

Общая стоимость ремонта трех участков городских улиц составила около 17 млн рублей. Подрядчик заменил дорожное покрытие, а также отремонтировал пешеходную дорожку, связывающую Паровозный проезд и переулок Машиниста.

«Работы завершены, особых претензий к объекту нет. Планируем ввести участки улиц в эксплуатацию. В перспективе здесь планируется запустить автобусное движение. Конечно, есть небольшое препятствие — железнодорожные переезды, они не все в хорошем состоянии, но мы будем обращаться в РЖД, чтобы решить этот вопрос», — сказал Борис Елкин.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству также заметил, что Псковавтодор провел все необходимые экспертизы и подтвердил, что работы проведены качественно.

Во время общественной приемки Борис Елкин дал поручение подрядчику устранить скапливание воды на небольшом участке улицы Рельсовой рядом с тротуаром. Как пояснил заместитель начальника УГХ Пскова Александр Грацкий, проседание появилось после выполнения ремонтных работ, и будет исправлено в течение двух недель. Также будет проработан вопрос перекрытия пешеходной дороги между Паровозным проездом и переулком Машиниста от автомобилей. Временным решением стала установка бетонных блоков, в будущем здесь может появиться клумба или другие виды ограждения.

Борис Елкин сообщил, что за счет средств, сэкономленных при проведении конкурсов по ремонту данных улиц, в Пскове будет отремонтирован перекресток Рижского проспекта и улицы Петровской. Также в этом году дорожники заасфальтируют подъезды к новому зданию перинатального центра и к Псковской межрайонной больнице.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пскове до конца этого года будут отремонтированы участки улиц Юбилейной, Яна Фабрициуса, а также начнутся работы по капитальной реконструкции пересечения улиц Индустриальной и Инженерной. На дорожные работы в Псковской агломерации направлено более 450 млн рублей.