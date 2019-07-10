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С сегодняшнего дня будет закрыт для движения участок Октябрьского проспекта в Пскове

В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на канализационном коллекторе с 9.00 12 августа до 22.00 18 августа закрывается для движения автотранспорта (кроме автобусов городских маршрутов) участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в качестве объезда определены улицы Советская, Некрасова, Ленина и Карла Маркса.

Управление городского хозяйства приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При возможности рекомендуется исключить посещение центральной части города на автомобиле в указанный период.

При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения выполнять требования дорожных знаков.