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Прокуратура выявила в Локнянском районе нарушения в ремонте дорог

Прокуратура Локнянского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «ДРСП «Дорсервис», с которым заключен государственный контракт на содержание дорожной сети Локнянского района, ненадлежащим образом осуществляет ремонт дорог.

Так, на отдельном участке дороги имеется колейность, устранение которой в соответствии с государственным контрактом входит в обязанности дорожного предприятия.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании ООО «ДРСП «Дорсервис» устранить нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуроре района.