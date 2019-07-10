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Участок Октябрьского проспекта в Пскове закрыт для автомобильного движения. ФОТО

С понедельника, 12 августа, закрыт для движения автотранспорта (кроме автобусов городских маршрутов) участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, уже выставлены соответствующие дорожные знаки. При движении в сторону улицы Советской наблюдается дорожный затор.

Октябрьский проспект закрыт до 22.00 18 августа в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на канализационном коллекторе.

В качестве объезда определены улицы Советская, Некрасова, Ленина и Карла Маркса.

Управление городского хозяйства приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При возможности рекомендуется исключить посещение центральной части города на автомобиле в указанный период.

При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения выполнять требования дорожных знаков.