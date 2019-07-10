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Александр Братчиков поручил подрядчику завершить все работы на улице Юности к 25 августа

Очередной контрольный выезд на улицу Юности в Пскове состоялся сегодня, 12 августа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на объект выехали глава администрации города Пскова Александр Братчиков и представители управления городского хозяйства администрации города, чтобы проконтролировать работу подрядной организации по устранению ранее выявленных недостатков, а также определить сроки ввода улицы в эксплуатацию.

У Александра Братчикова возникло множество вопросов к руководителю ООО «Стройсистема» Анатолию Палкину. «Вы обещали завершить работы до Дней города, а улица еще не открыта», - констатировал он. Подрядчик сообщил, что все дефекты по вынесенным предписаниям устранены, к следующей неделе будет завершено обустройство светофоров, а завтра появится дорожная разметка.

Между тем представитель УГХ заметил, что выполненные работы по предписанию не были предъявлены заказчику, плюс появились новые замечания. Так, высота ливневых колодцев в двух местах превышает уровень дорожного полотна, что будет затруднять уход воды с дорожного полотна, поэтому люки нужно заглубить. Также подрядчику предстоит заменить асфальт на участке дороги протяженностью 150 м, поскольку он не прошел проверку по качеству и толщине, и устранить мелкие дефекты по бортовому камню.

Анатолий Палкин выразил желание как можно быстрее сдать улицу Юности в эксплуатацию, поскольку его компания работает на этом объекте уже четыре года. В связи с этим он предложил открыть улицу уже через неделю, заверив Александра Братчикова в реальности устранения всех дефектов к этому сроку. Сити-менеджер высказал мнение, что большой объем работ по перекладке асфальта не позволит открыть улицу через неделю, и поручил подрядной организации завершить все работы к 25 августа.



Напомним, улица Юности 4-полосная с разделительной полосой, имеет второстепенные резервные проезды с каждой стороны, вдоль всей трассы оборудованы велосипедная дорожка, тротуары, посадочные площадки, въезды во дворы, светофорные объекты. Пока улица не открыта, ее облюбовала местная детвора: дети катаются здесь на велосипедах и рисуют мелками.