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«Убитые дороги»: Будут ли в Пскове велодорожки?

С ростом автомобилизации растет потребность граждан в альтернативных способах перемещения по городу, таких как общественный транспорт и велосипед. «В Пскове, который находится в списке городов-лидеров по количеству автомобилей на душу населения, несколько лет назад началась работа по обустройству велодорожек, но, к сожалению, темпы и качество этих мероприятий, не отвечают требованиям жителей города – велодорожек крайне мало, они расположены только в туристических местах и не всегда правильно обозначены разметкой и знаками», - поделились с Псковской Лентой Новостей активисты движения «Убитые дороги».

Вчера «Убитые дороги» вместе с активистами велодвижения в Пскове проехали на велосипедах по маршрутам, на которых предлагается организовать велодорожки. Причем велодорожки для каждодневных поездок, а не только прогулок в выходной день.

Напомним, активисты движения «Убитые дороги» в прошлом году начали разработку веломаршрутов городе Пскове, цель которой создать для псковичей и гостей города сеть удобных велодорожек, по которым можно не только совершать велопрогулки, но и использовать каждый день, например, добираться по ним из дома до работы, ездить по делам. В рамках обустройства велодорожек предполагалось нанесение необходимой дорожной разметки на проложенных маршрутах по тротуарам и проезжей части, соединяющим разные районы города.

Были собраны предложения от велосипедистов по направлениям основных веломаршрутов. На основе опроса была составлена схема удобных и востребованных велосипедных дорожек. Однако, в администрации города посчитали невозможным реализовать эти предложения, сославшись на существующую застройку города.

«Вчера мы наглядно показали, что даже в существующей застройке в Пскове, соблюдая требования ГОСТа, реально организовать велодорожки по основным направлениям: от ул. Рокоссовского до Крестов, из центра на Запсковье и т.д. Подобный опыт уже можно наблюдать в Альметьевске, Перми», - рассказывают активисты.

План велодорожек с фотографиями и замерами будет направлен руководству области.