Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Коммунальной в Пскове

Водитель «Ниссана» врезался в ограждение и дорожный знак на улице Коммунальной

Баня горела на улице Зенцовской в Великих Луках

«Мерседес» и «Порше Кайен» столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове, пострадал один человек

Возможность зарегистрировать автомобиль в автосалонах переносится на 2020 год

ОНФ призывает чиновников внимательнее следить за качеством новой дорожной разметки

Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах

В СНТ «Кебь» начали ремонт дороги

Полисы для беспилотных машин могут создать в России

Информация о камерах на дорогах размещена на сайте ГИБДД

До 7 августа закрыто движение на участке улицы Сибирцева в Великих Луках

Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей

В чем выгода автокредитования в Тинькофф?