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Дмитрий Медведев подписал распоряжения о выделении Псковской области около 940 млн рублей на развитие автомобильных дорог

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжения о выделении Псковской области 939 млн рублей на развитие дорожной инфраструктуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», входящей в состав государственной программы «Развитие транспортной системы», Псковская область получит 250 млн рублей на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования.

Еще 270 млн рублей будет направлено на ремонт моста через реку Шелонь в поселке Дедовичи. Обращение с просьбой поддержать проект направлял в Росавтодор губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Еще 419 млн рублей предназначены для продолжения строительства 2-й очереди Северного обхода вокруг Пскова. На эти средства подрядная организация продолжит строительство путепроводов и обустройство транспортных развязок. На одной из них — развязке трассы «Псков-Гдов» — основные работы завершены и открыто рабочее движение.