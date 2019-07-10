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Великолучанин нанес ущерб дорогам Башкортостана почти на 100 тысяч рублей

За превышение допустимых нагрузок транспортного средства с жителя Великих Лук взыскан материальный ущерб, причиненный автомобильным дорогам Республики Башкортостан в размере 98 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении в ОСП г. Великие Луки находилось исполнительное производство, возбужденное на основании решения Арбитражного суда Псковской области в отношении гражданина Р.

Предметом исполнения данного решения явилось возмещение вреда в размере 98 238 рублей, причиненного автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Башкортостан при перевозке тяжеловесного груза. В результате проведения весового контроля было выявлено превышение допустимых нагрузок транспортного средства, принадлежащего должнику, а также отсутствие специального разрешения на перевозку тяжеловесного груза.

А такая перевозка тяжеловесных грузов приводит к преждевременному износу дорожного полотна, что наносит дополнительный ущерб и влечет дополнительные затраты, связанные с организацией пропуска движения и осуществления надзора за техническим состоянием путей следования груза.

В качестве обеспечения исполнения требований решения суда, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств, принадлежащих на праве собственности должнику. В результате применения данной меры, должник пришел на прием к судебному приставу, дополнительно ознакомился с материалами исполнительного производства, и в срок для добровольного исполнения оплатил 98 тысяч рублей задолженности в полном объеме.