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О проблемах с ремонтом гдовской трассы рассказал местный житель на сайте губернатора

Житель деревни Амосово обратился на сайт губернатора ведерников.рф с двумя вопросами, связанными с текущим капитальным ремонтом гдовской трассы.

Мужчина хочет прояснить ситуацию, будут ли выполнены асфальтированные съезды с трассы в деревню? «Рабочие с бригадиром утверждают, что якобы заказчик ошибся с площадью асфальтированного полотна самой трассы, и в связи с этим асфальта на съезды не хватает. Насколько я понимаю, пункт в ТЗ на асфальтирование съездов есть», - пишет гдович.

Также он отмечает, что в деревне наконец-то делают автобусные остановки, и «это замечательно!». «Но уже намечается проблема, связанная с ними. Вдоль трассы проходит канава с трубами под съездами для отведения воды. При засыпке грунта под остановку была перекрыта водосточная канава. Труба под остановкой не предусмотрена, на просьбу к бригадиру прокапать канаву вокруг остановки, был получен отказ», - отметил местный житель и попросил решить данную проблему на этапе строительства.