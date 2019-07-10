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Прокуратура: В Островском районе выявлены нарушения законодательства об автомобильных дорогах

Островская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства и законодательства об автомобильных дорогах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федерального чакона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожном деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией Островского района не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на данные цели.

Также межрайонной прокуратурой установлена дорога общего пользования местного значения (улица №5 д.Глушни Островского района), паспортизация которой до настоящего времени не проведена.

В этой связи межрайонным прокурором в адрес главы Островского района внесены представления с требованиями незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, постановлением администрации Островского района утверждены нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая правила их расчёта.

Произведена паспортизация улицы №5 в деревне Глушни, дорога внесена в реестр муниципальной собственности Островского района автомобильных дорог общего пользования местного значения.