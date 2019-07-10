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Участок дороги «Раихино - Лисихино» опасен для пешеходов и водителей - прокуратура

Прокуратура Палкинского района с участием сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Печорский» по обращению местного жителя провела проверку соблюдения федерального законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства на участке автодороги «Раихино - Лисихино» с 0+000-800 не обеспечена видимость при движении транспортных средств, на дорожном полотне имеется кустарная и травянистая растительность, которая затрудняет видимость, что создает угрозу безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов.

В этой связи прокурором района в адрес главы района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрения акта прокурорского реагирования и реальное устранения нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре района.