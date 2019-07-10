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Впервые в Псковской области будет уложено асфальтобетонное покрытие, запроектированное по новым национальным стандартам

В этом году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» при ремонте подведомственных дорог на территории Псковской области впервые использует асфальтобетонную смесь, состав которой подобран по системе объёмно-функционального проектирования. Устройство асфальтобетонного покрытия с применением SP-смесей выполняется на участке капитального ремонта федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель — граница с Республикой Беларусь с км 428 по км 468 в Опочецком и Пустошкинском районах, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Отличительная черта системы объёмно-функционального проектирования в том, что при назначении типа асфальтобетонной смеси и выборе компонентов для её состава (минеральных материалов и битумного вяжущего) учитывается климатический район расположения автомобильной дороги и уровень эксплуатационной транспортной нагрузки на конкретном её участке, а не категория дороги в целом, как это было раньше.

С 2014 года на автомобильных дорогах Северо-Запада, на небольших экспериментальных участках, в том числе и на территории Псковской области, проходило тестирование запроектированных по такой методике асфальтобетонных покрытий. Производители битумных вяжущих разработали новые составы ПБВ, учитывающие климат региона. Эксплуатационные характеристики экспериментальных участков, их устойчивость к колееобразованию и трещиностойкость оказались выше, чем у дорог, где использовалась традиционная технология.

В 2018 году смеси из щебёночно-мастичного асфальтобетона, подобранного по системе объёмно-функционального проектирования, успешно прошли промышленное внедрение на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. С нынешнего сезона все проектные решения для асфальтобетонных покрытий на федеральных дорогах Северо-Запада разрабатываются в соответствии с требованиями вступивших в действие новых национальных стандартов.

На сегодняшний день основные силы дорожников распределены на 20-километровом участке трассы Р-23 от Алоль до Пустошки (участок капремонта с км 428 по км 468). Здесь продолжается снятие растительного грунта, устройство присыпных обочин, фрезерование существующего покрытия, замена слабых грунтов основания, устройство подстилающего слоя из песка, устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, устройство выравнивающего и нижнего слоев покрытия. Завершение работ на объекте планируется в 2021 году.