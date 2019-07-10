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Переезд на улице Железнодорожной в Пскове закроют на ремонт

Администрация города Пскова информирует, что в связи с проведением ремонтных работ с 22.00 27 августа до 2.00 28 августа закрывается для движения автотранспорта железнодорожный переезд станции «Псков - Туристский» (276 км) на улице Железнодорожной.

Администрация приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть указанную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.