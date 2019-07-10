В связи с производством дорожных работ на участках федеральных трасс Р-56 и М-9 в Псковской области движение организовано в реверсивном режиме

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении временных ограничений дорожного движения в связи с производством дорожных работ на участках федеральных автомобильных дорог М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой и Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков на территории Псковской области.
В рамках заключенных государственных контрактов подрядные организации выполняют работы на следующих объектах:
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в период производства дорожных работ на участках в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке схемами организации дорожного движения организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения транспортных средств ограничена до 50 км/ч.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за причиненные неудобства и просит автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков, быть внимательными и осторожными на участках проведения дорожных работ.