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В связи с производством дорожных работ на участках федеральных трасс Р-56 и М-9 в Псковской области движение организовано в реверсивном режиме

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении временных ограничений дорожного движения в связи с производством дорожных работ на участках федеральных автомобильных дорог М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой и Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков на территории Псковской области.

В рамках заключенных государственных контрактов подрядные организации выполняют работы на следующих объектах:

с 22 августа 2019 года по 16 ноября 2020 года производится капитальный ремонт водопропускной трубы на км 510 автомобильной дороги М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе. Аналогичные работы ведутся на км 507 и км 509 дороги М-9, а в дальнейшем будут выполняться на км 511, км 514, км 546;

с 22 августа 2019 года по 18 сентября 2020 года производится капитальный ремонт водопропускных труб на км 179, км 179 и км 186 автомобильной дороги Р-56 в Порховском и Псковском районах. Аналогичные работы ведутся на км 193 и км 195 дороги Р-56, в дальнейшем будут выполняться на км 177, км 176, км 173 и км 145;

с 22 августа по 15 октября 2019 года производятся планово-предупредительные работы на мосту через реку Ловать на км 468 автомобильной дороги М-9 «Балтия» в Великолукском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в период производства дорожных работ на участках в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке схемами организации дорожного движения организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения транспортных средств ограничена до 50 км/ч.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за причиненные неудобства и просит автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков, быть внимательными и осторожными на участках проведения дорожных работ.