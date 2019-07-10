←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Права только через госуслуги
Пушкинский тупичок
Работы на троечку
Катафоты на «зебре»
Трасса Р-23: дорога смерти
бензин или жидкое золото?
ещё Дороги 10.07.2019 22:162 До 19 августа в Пскове отремонтируют три дворовые территории 23.08.2019 16:000 В связи с производством дорожных работ на участках федеральных трасс Р-56 и М-9 в Псковской области движение организовано в реверсивном режиме 23.08.2019 13:151 Переезд на улице Железнодорожной в Пскове закроют на ремонт 22.08.2019 18:221 Администрация Псковской области проинспектировала дорожные работы в Бежаницком и Новоржевском районах 22.08.2019 11:410 Прокуратура: В Островском районе выявлены нарушения законодательства об автомобильных дорогах 22.08.2019 11:241 Впервые в Псковской области будет уложено асфальтобетонное покрытие, запроектированное по новым национальным стандартам
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В связи с производством дорожных работ на участках федеральных трасс Р-56 и М-9 в Псковской области движение организовано в реверсивном режиме

23.08.2019 16:00|ПсковКомментариев: 0

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о введении временных ограничений дорожного движения в связи с производством дорожных работ на участках федеральных автомобильных дорог М-9 «Балтия» Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой и Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков на территории Псковской области.

В рамках заключенных государственных контрактов подрядные организации выполняют  работы на следующих объектах:

  • с 22 августа 2019 года по 16 ноября 2020 года производится капитальный ремонт водопропускной трубы на км 510 автомобильной дороги М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе. Аналогичные работы ведутся на км 507  и км 509  дороги М-9, а в дальнейшем будут выполняться на км 511, км 514, км 546;
  • с 22 августа 2019 года по 18 сентября 2020 года производится капитальный ремонт водопропускных труб на км 179, км 179 и км 186 автомобильной дороги Р-56 в Порховском и Псковском районах. Аналогичные работы ведутся на км 193 и км 195 дороги Р-56, в дальнейшем будут выполняться на км 177, км 176, км 173 и км 145;
  • с 22 августа по 15 октября 2019 года производятся планово-предупредительные работы на мосту через реку Ловать на км 468 автомобильной дороги М-9 «Балтия» в Великолукском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в период производства дорожных работ на участках в соответствии с утвержденными и согласованными в установленном порядке схемами организации дорожного движения организовано реверсивное движение транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения транспортных средств ограничена до 50 км/ч.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за причиненные неудобства и просит автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков, быть внимательными и осторожными на участках проведения дорожных работ.

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4197 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.08.2019, 16:000 В связи с производством дорожных работ на участках федеральных трасс Р-56 и М-9 в Псковской области движение организовано в реверсивном режиме 23.08.2019, 13:151 Переезд на улице Железнодорожной в Пскове закроют на ремонт 23.08.2019, 10:580 Стало известно, кто организует пассажирские перевозки по маршруту Псков – Невель 23.08.2019, 10:560 Сотрудник силового ведомства в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода в Пскове
23.08.2019, 09:420 Молодой человек погиб, девушка получила серьезные травмы в ДТП в Пустошкинском районе 23.08.2019, 09:390 Стали известны подробности ДТП с пешеходом на Рижском проспекте в Пскове 23.08.2019, 09:281 Интерактив: Ремонт дорог шлаком 22.08.2019, 22:161 Семья псковичей серьезно пострадала в жестком ДТП в Петербурге. ВИДЕО
22.08.2019, 21:502 На Рижском проспекте возле Телецентра сбили пешехода. ВИДЕО 22.08.2019, 20:350 В Пскове на 15% реже случаются серьезные ДТП, чем в среднем по России 22.08.2019, 18:221 Администрация Псковской области проинспектировала дорожные работы в Бежаницком и Новоржевском районах 22.08.2019, 17:350 Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове и Себежском районе
22.08.2019, 11:410 Прокуратура: В Островском районе выявлены нарушения законодательства об автомобильных дорогах 22.08.2019, 11:241 Впервые в Псковской области будет уложено асфальтобетонное покрытие, запроектированное по новым национальным стандартам 22.08.2019, 10:540 Из-за пьяного водителя пассажирский автобус слетел в кювет в Пыталовском районе 22.08.2019, 10:410 Губернатор Псковской области контролирует оказание помощь пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса Псков - Москва
22.08.2019, 10:170 ГИБДД: Частая ошибка родителей - действия по принципу «со мной можно» 22.08.2019, 09:411 В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса Псков - Москва 22.08.2019, 09:380 17-летнего велосипедиста сбил в Гдовском районе житель Петербурга 22.08.2019, 09:220 Участок дороги «Раихино - Лисихино» опасен для пешеходов и водителей - прокуратура
21.08.2019, 22:310 Минтранс РФ планирует создать единую систему мониторинга автобусных междугородних перевозок к 2021 году 21.08.2019, 21:200 Подготовка к Дню знаний стала главной темой заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 21.08.2019, 21:030 Модернизацию светофорного хозяйства Пскова обсудили на комиссии по БДД 21.08.2019, 20:160 Велогонки по Правилам дорожного движения прошли в Новосокольниках
21.08.2019, 18:378 Автобус с псковскими номерами замечен на городском маршруте в Москве 21.08.2019, 13:381 Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников 21.08.2019, 11:355 На водителя псковского автобуса №6 пожаловались из-за мобильника за рулем. ВИДЕО 21.08.2019, 09:235 О проблемах с ремонтом гдовской трассы рассказал местный житель на сайте губернатора
20.08.2019, 15:130 Простые правила для выбора автохимии 20.08.2019, 11:481 Из-за ДТП перекрыта улица Петровская в Пскове. ФОТО 20.08.2019, 08:370 Водители смогут не платить штраф, если не будут уведомлены о нем через портал госуслуг за 10 дней - законопроект 19.08.2019, 15:350 «Киа» врезалась в фуру в Себежском районе: среди пострадавших двое детей
19.08.2019, 11:010 В Пустошкинском районе водитель получил травму головы в тройном ДТП 19.08.2019, 10:090 Великолучанин нанес ущерб дорогам Башкортостана почти на 100 тысяч рублей 19.08.2019, 09:332 Работы по нацпроекту безопасных автодорог к концу полугодия исполнены на 12% из-за долгих переговоров с регионами - Счетпалата 19.08.2019, 08:301 Псковская область занимает 72-е место в рейтинге доступности бензина для населения
17.08.2019, 14:351 В Великих Луках 13-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с собакой 16.08.2019, 22:030 Мотоциклист, виновный в смерти 6-летней девочки на проспекте Энтузиастов, признан вменяемым 16.08.2019, 17:080 Из-за ДТП парализовано движение от улицы Советской до Юбилейной 16.08.2019, 16:370 В Великих Луках мотоциклист без водительских прав сбил пешехода
16.08.2019, 15:090 На улице Вокзальной в Пскове столкнулись автомобиль и мопед 16.08.2019, 10:050 Пенсионера-велосипедиста сбили в Порховском районе 15.08.2019, 21:210 Мужчина уснул за рулем и врезался в стелу АЗС в Куньинском районе 15.08.2019, 19:067 В ДТП на перекрестке Некрасова и Октябрьского проспекта серьезно пострадал мотоциклист. ФОТО
15.08.2019, 12:430 На трассе Струги Красные - Цапелька сгорел микроавтобус. ВИДЕО 15.08.2019, 09:470 8-летнюю девочку сбили на «зебре» в Великих Луках 14.08.2019, 23:430 В Псковском районе врезались пикап и фура сети продуктовых магазинов. ВИДЕО 14.08.2019, 22:110 В «Псковпассажиравтотрансе» извинились за поступок кондуктора, выставившего девочку из автобуса
14.08.2019, 13:010 В тверских медучреждениях лечатся три великолучанки, выжившие в ДТП с пятью погибшими 14.08.2019, 10:000 Девушка доставлена в больницу с травмами после ДТП в Дедовичском районе 14.08.2019, 09:000 Профессиональный подход и выгодные цены по диагностике и ремонту DSG доступны псковичам 14.08.2019, 08:500 С 15 августа будет закрыт для движения участок улицы Сибирцева в Великих Луках
14.08.2019, 08:1310 В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин 13.08.2019, 20:182 Дмитрий Медведев подписал распоряжения о выделении Псковской области около 940 млн рублей на развитие автомобильных дорог 13.08.2019, 16:402 «Убитые дороги»: Будут ли в Пскове велодорожки? 13.08.2019, 16:362 Светофор не работает на пересечении Рижского проспекта и улицы Коммунальной в Пскове
13.08.2019, 15:120 В России вступил в силу закон о безальтернативных платных дорогах 13.08.2019, 12:090 На перекрестке Коммунальной и Петровской в Пскове движение затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями. ВИДЕО 13.08.2019, 10:220 В реанимацию доставлена велосипедистка после столкновения с мотоциклом в Великих Луках 13.08.2019, 09:370 Женщина за рулем «Лады» не уступила дорогу «Фольксвагену» в Великих Луках
13.08.2019, 09:150 На закрытие армейского конкурса «Десантный взвод» псковичей доставят бесплатные автобусы 12.08.2019, 20:132 ДТП с участием трех автомобилей затрудняет движение по Рижскому проспекту 12.08.2019, 16:490 Микроавтобус «Москва - Великие Луки» попал в страшное ДТП в Московской области 12.08.2019, 16:440 Когда в Сковородке появится автобусная остановка? - обращение на сайт губернатора
12.08.2019, 15:490 Штрафы на сумму более 6 млн рублей оплатили жители региона за вождение в пьяном виде 12.08.2019, 15:430 ГАИ предупреждает псковичей о возможных пробках в связи с закрытием армейских игр «Десантный взвод» 12.08.2019, 12:267 Александр Братчиков поручил подрядчику завершить все работы на улице Юности к 25 августа 12.08.2019, 11:274 Участок Октябрьского проспекта в Пскове закрыт для автомобильного движения. ФОТО
12.08.2019, 10:281 Эксперты составили рейтинг самых популярных люксовых машин в России 12.08.2019, 10:222 Пенсионерку сбили на «зебре» в Новосокольниках 12.08.2019, 10:050 Мужчина разбился в аварии в Хилово 12.08.2019, 09:460 Прокуратура выявила в Локнянском районе нарушения в ремонте дорог
12.08.2019, 09:120 В реанимации скончался еще один из участников субботнего ДТП в Островском районе 12.08.2019, 08:201 С сегодняшнего дня будет закрыт для движения участок Октябрьского проспекта в Пскове 11.08.2019, 21:290 Иномарка врезалась в ограждение на улице Глинки в Великих Луках 11.08.2019, 20:201 Названы автомобили, которые угоняют реже всего
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.