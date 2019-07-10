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Автомобильное движение между Псковом и Петербургом прервал табун лошадей. ВИДЕО

Автомобильное движение между Псковом и Санкт-Петербургом - на Киевском шоссе - остановил табун лошадей. Как в группе «Авто Гатчина» в соцсети «ВКонтакте» сообщают очевидцы, лошади выбежали на проезжую часть утром 25 января, и водителям пришлось замедлять ход, чтобы случайно не сбить животных.

Источник: группа «Авто Гатчина» в соцсети «ВКонтакте»

«Между Дони и Зайцево (деревни в Гатчинском районе, - ред.) такое нестандартное движение, будьте бдительны, гуляют как кошки», - написал очевидец произошедшего Сергей Зайцев, поделившийся с подписчиками видеозаписью.

Пользователи группы предположили, что животные сбежали из одной из местных конюшен.